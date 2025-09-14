پخش زنده
امروز: -
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام رشتهمحلهای جدید و اصلاحات سری سوم دفترچههای راهنمای انتخاب رشته پذیرش باآزمون و صرفاً براساس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا سیاره با اشاره به اصلاحیه برخی دانشگاهها که اطلاعیه آن در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر شده است، گفت: پیرو انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته باآزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۹ شهریور و اطلاعیههای تمدید و اصلاحات سری اول و دوم منتشر شده در تاریخ ۱۶ شهریور و اطلاعیۀ تمدید ثبتنام صرفاً براساس سوابق تحصیلی در تاریخ ۲۰ شهریور ، سری سوم اصلاحات دفترچه انتخاب رشته منتشر شد و رشتهمحلهای جدیدی در این تغییرات اعلام شده است.
وی افزود: تمامی متقاضیان انتخاب رشته پس از مطالعۀ دقیق دفترچهها و اطلاعیههای اصلاحی و تغییرات مندرج در این اطلاعیه میتوانند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۴ شهریور برای ویرایش کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند، ضمنا این مهلت تمدید نمیشود.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ضرورت مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته، اطلاعیهها و به خصوص اطلاعیههای صادر شده در مورد اصلاحات دفترچههای انتخاب رشته، گفت: به داوطلبان توصیه میشود به منظور انتخاب رشته بهینه از سامانه انتخاب رشته مجازی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور بهرهبرداری کنند.