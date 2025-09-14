فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت بر اساس گزارش‌های امنیتی از امن‌ترین شهرها در سطح خاورمیانه به شمار می‌روند و نرخ جرایم در ماکو کمتر از سایر شهرستان‌های کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار جهانبخش در نشست مشترک با مسئولان استانی و منطقه‌ای در ماکو افزود: امروز می‌توانیم بگوییم امنیت اجتماعی به‌طور کامل در منطقه آزاد ماکو برقرار است و این سطح از امنیت، بسترساز توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه تصریح کرد: منطقه آزاد ماکو در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد و از پنج کریدور حیاتی ترانزیتی کشور، دو کریدور به مرز بازرگان منتهی می‌شود. این موقعیت استثنایی همراه با تصویب طرح جامع منطقه، نقشه راه روشنی برای آینده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها گفت: باید زیرساخت‌های ارتباطی، سرمایه‌گذاری و حتی زیبایی بصری منطقه متناسب با جایگاه بین‌المللی ماکو ارتقا یابد تا هر مسافر و سرمایه‌گذار در بدو ورود حس کند وارد یک منطقه آزاد متفاوت شده است.

سردار جهانبخش ادامه داد: مشکل تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان باید برطرف شود و نیروی انتظامی آمادگی دارد برای تحقق این موضوع همکاری لازم را انجام دهد.

وی اضافه کرد: ماکو حتی ظرفیت آن را دارد که به هاب تولید آلیاژ‌های کشتیرانی تبدیل شود؛ چرا که مواد اولیه، انرژی ارزان و نیروی کار متخصص در دسترس است و این فرصت‌ها می‌تواند منطقه را به یکی از قطب‌های مهم تولید و صادرات کشور تبدیل کند.