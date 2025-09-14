به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی لیگ برتر هندبال با حضور نمایندگان ۱۰ تیم شرکت کننده در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

فصل جدید لیگ برتر با نیم نگاهی به برنامه‌های تیم ملی و حضور تیم فولاد مبارکه سپاهان در مسابقات باشگاه‌های آسیا برنامه ریزی شده است و از هشتم مهر آغاز می‌شود.

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، مس کرمان، سایپا، استقلال کازرون، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی ارتش، هپکو اراک، فرازبام دهدشت، پرواز هوانیروز و سنگ آهن بافق تیم‌های شرکت کننده در فصل جدید لیگ برتر هستند.

در این مراسم همچنین بهترین‌های فصل گذشته لیگ برتر معرفی شدند.

برترین‌های فصل قبل:

بهترین بازیکن گوش راست: یونس آثاری

بهترین بازیکن گوش چپ: آرمان رحمانی

بهترین بغل راست: وحید مسعودی

بهترین بغل چپ: رضا شجاعی

بهترین خط زن: یاسین کبیریان جو

بهترین پخش: طا‌ها شکوهی

بهترین دروازه بان: فواد فرهادی

پدیده فصل: امید عنایتی جو

بهترین بازیکن فصل: امیرحسین فیروزبخت

بهترین سرمربی: شهداد مرتجی از تیم فولاد مبارکه سپاهان

بهترین کوبل داوری: احمد و امیر قیصریان