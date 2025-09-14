رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال با اشاره به رصد ۷۶ هزار و ۱۵۸ تارنما‌های اقتصادی در فضای مجازی، گفت: با شناسایی۶۶۰ تارنمای متخلف برخورد قانونی با آنها صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار حسین رحیمی در این باره گفت: با توجه به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در پنج ماهه امسال با بهره گیری از سامانه‌های در اختیار و رصد فضای مجازی و پی‌جویی گزارشات و پرونده‌های در دست اقدام در استان‌های سراسر کشور و با تمرکز بر پرونده‌های مهم و کلان تعداد ۹۰۳ فقره پرونده به ارزش ۵۸۱۹ میلیارد تومان کشف شد.

وی افزود: در حوزه مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی، تولیدی و توزیعی واردات و صادرات و بازار سکه و طلا و ارز در پنج ماهه سال جاری ۱۲۸ فقره پرونده به ارزش بیش از ۱۱۰۵۷ میلیارد تومان کشف شده است.

رحیمی افزود: با توجه به اهمیت ترانزیت کالا و ایجاد بستر‌های رشد خدمات عمومی به آحاد جامعه و شهروندان در حوزه مبارزه با جرایم گمرکی در ۵ ماهه ۱۴۰۴ تعداد ۷۵ فقره پرونده به ارزش ۳۸۲ میلیارد تومان کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خاطرنشان کرد: با تلاش همکارانم شاهد رشد چندین برابری کشفیات در سال جدید هستیم که این مهم نشان دهنده اهتمام این پلیس در مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ بصورت شبانه روزی آماد دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است، بیان کرد: بطور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر میتوان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.