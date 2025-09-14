به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در حالی که انتظار می‌رود در ۱۵ سپتامبر حکمی درباره پرونده شکایت مربوط به سوءظن‌های پیرامون سی و هشتمین کنگره عادی حزب جمهوری‌خواه خلق صادر شود، که به احتمال زیاد این حکم منجر به ابطال کامل و بازگشت رهبر قبلی حزب خواهد شد، البته دو احتمال دیگر نیز وجود دارد، یکی رد پرونده و دیگری تعویق رسیدگی به آن.

اگر دادگاه حکم «بطلان مطلق» را صادر کند، کمال قلیچداراوغلو بازخواهد گشت و رهبر فعلی حزب یهنی اوزگور اوزل باید کنار برود.

آخرین اظهارات اوزل مبنی بر این است که او و تیمش در برابر حکم احتمالی «بطلان مطلق» مقاومت خواهند کرد، در مقر باقی خواهند ماند و حتی با پلیس نیز مقابله خواهند کرد.

دفتر مرکزی حزب از اعضای هر ۸۱ استان، به ویژه شاخه‌های جوانان، دعوت کرده است تا امروز برای تجمع به آنکارا بروند.

به دلیل احتمال صدور حکم «بطلان مطلق»، برخی از اعضای کمیته اجرایی مرکزی، نمایندگان مجلس و اعضای سازمان مدت‌هاست که در دفتر مرکزی پیگیر تصمیم احتمالی هستند.

رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه اعلام کرده همه اینها بخاطر تضعیف حزب و خارج کردن آن از گردونه رقابت با حزب حاکم در حال انجام است و خواسته دولت این است که با دست دادگاه تیم مدیریت حزب را تغییر دهد.

اوزگور اوزل اعلام کرده که در صورت صدور رای بطلان مطلق از مردم درخواست خواهد کرد که از حزب جمهوری خلق صیانت کنند.