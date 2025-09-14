پخش زنده
امروز: -
معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه گفت: ما در جشنواره انگور به دنبال چیزی فراتر از سرگرمی هستیم؛ میخواهیم ریشهها و سنتهای گذشته را زنده کنیم، نسلی که خاطرات آن را فراموش کرده به یاد آورد و فرهنگ کهن خود را دوباره بشناسد. این احیا، وظیفهای است که جشنواره امسال به بهترین شکل به آن پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سجاد پورنقی اظهار کرد: افتتاح قهوهخانه عاشیقها برای اولین بار، فرصت نابی است برای شنیدن موسیقی زنده و روایت قصههای اصیل و پر از عطر تاریخ. این قهوهخانه، نقطه تلاقی نسلها و پلی میان گذشته و حال است.
وی افزود: برای اولین بار با همکاری هیاتهای ورزشی استان، ورزشهای بومی و محلی به شکلی منسجم و گسترده در جشنواره اجرا میشود، اما آنچه بیش از هر بخش دیگری برجسته است، تلاش بیوقفه برای احیای سنتهای گذشته و زنده نگه داشتن فرهنگ کهن منطقه است.
دبیر جشنواره انگور اضافه کرد: محوطه سنتی که نماد زندگی و هنرهای اصیل محلی است، به دقت بازسازی شده و حالا فضایی زنده و پر از خاطره را برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است.
او تصریح کرد: دهکده ورزشی و والیبال ساحلی نیز بخشی از جشنواره است که با هدف افزایش نشاط و سرگرمی در فضای باز ایجاد شده، همچنین سنتهای قدیمی و گونههای مختلف محصول انگور آذربایجانغربی، احیای سنتهای قدیمی پخت دوشاب و نمایش ظرفیتهای تولید، فرآوری و صنایع تبدیلی انگور، پخت غذاهای سنتی و انواع نان که یادآور سفرههای گرم خانوادگی است به صورت نمادین اجرا میشوند تا جوانان امروز نیز با طعم و رنگ اصالت آشنا شوند.
به گفته پورنقی، غرفه کودک و جشنواره کودکان نیز در این جشنواره نقش مهمی ایفا میکنند تا از همان سنین کم، پیوند نسل جدید با فرهنگ بومی و سنتهای دیرین شکل گیرد. در همین راستا، غرفههای اداری برای اولین بار به صورت تفکیک شده سازماندهی شدهاند تا نظم و بهرهوری در جشنواره ارتقا یابد.
وی خاطرنشان کرد: هر روز اجرای برنامههای موسیقی زنده، همراه با برگزاری مراسم سنتی «یاللی» شور و شعف خاصی به جشنواره میبخشد. همچنین، احیای «دهکده ساحلی چیچست» طبق دستور شهردار، گامی بلند در حفظ و توسعه فضاهای فرهنگی و تفریحی ساحلی است.
معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه بیان کرد: با تغییر مدیریت، اقدامات عمرانی و زیربنایی گستردهای انجام شده است؛ از افزایش سرویسهای بهداشتی گرفته تا بهینهسازی آبشار و تعمیرات شهربازی که تنها چرخ و فلک آن در مراحل پایانی بازسازی قرار دارد، از جمله اقدامات انجام گرفته است.
هشتمین جشنواره انگور از ۲۱ شهریور تا ۳۱ این ماه در دهکده تفریحی و توریستی چیچست در حال برگزاری است.
در این جشنواره که به همت شهرداری ارومیه با اجرای برنامههای شاد و مفرح و حضور هنرمندان استانی و کشوری، برگزار میشود، علاقمندان تا ۳۱ شهریور میتوانند از ساعت ۱۸ تا ۲۳ از این جشنواره بازدید کنند.
جشنواره انگور ارومیه که از سال ۹۴ بطور رسمی کلید خورده، هر ساله در فصل برداشت این میوه در ارومیه برگزار میشود و هدف از برگزاری آن معرفی ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری و فرهنگی این شهرستان است.