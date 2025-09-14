«جام کمال خان» وزیر بازرگانی پاکستان روز یکشنبه وارد تهران شد تا در چارچوب یک سفر ۳ روزه رسمی ریاست هیئت اقتصادی این کشور در بیست و دومین نشست «کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان» را برعهده گیرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «جام کمال خان» وزیر بازرگانی پاکستان و هیئت اقتصادی همراه وی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) از سوی «امین طرفه» مشاور وزارت راه و شهرسازی کشورمان مورد استقبال قرار گرفتند.

طبق برنامه‌ریزی‌ها وزیر بازرگانی پاکستان طی این سفر با وزرای کلیدی و مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد تا درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری گفت‌و‌گو کند.

در همین چارچوب بیست و دومین «کمیسون مشترک تجاری ایران و پاکستان» نیز فردا دوشنبه ۲۴ شهریور در هتل پارسیان اوین تهران برگزار می‌شود.

بیش از ۱۰۰ بازرگان از دو کشور ایران و پاکستان نیز به همراه مسئولین و وزرای دو کشور نیز در نشست‌های تجاری دوجانبه (B۲B) شرکت خواهند کرد.

برنامه این انجمن شامل سخنرانی مقامات دو کشور و نشست‌های مستقیم میان فعالان اقتصادی است که هدف اصلی آن تقویت پیوند‌های تجاری، افزایش سطح سرمایه‌گذاری متقابل و ایجاد شتاب تازه در روابط اقتصادی ایران و پاکستان عنوان شده است.