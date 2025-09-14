به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مرتضی منافی، دبیراول شورای اسلامی شهر با بیان این که تدابیر ویژه برای بازگشایی مدارس صورت بگیرد، گفت: برنامه‌های ویژه‌ای در قالب زیباسازی، فرهنگی، هنری، آموزشی و. در استقبال از سال تحصیلی جدید برگزار شود.

مرتضی منافی در ادامه سخنان خود با اشاره به افزایش شور و نشاط آموزشی و تحصیلی، زیباسازی، ایجاد بستر‌های مناسب شهری، نصب المان‌های متناسب، تنظیف به ویژه در مناطق محروم شهری را مهم و ضروری دانست و افزود: رنگ آمیزی دیوار‌های شهری باید همراه با تلفیقی از هنر‌های مختلف باشد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی در خصوص مبحث تفکیک از مبدا زباله ها، ادامه داد: تداوم دوره‌های آموزشی فرهنگ شهروندی در طول سال میتواند نقش موثری در فرهنگ‌سازی شهروندان داشته باشد.

دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات مجموعه معاونت خدمات شهری در برگزاری هشتمین جشنواره انگور گفت: در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری این جشنواره در راستای ارج نهادن به مقام هنر و هنرمند، از ظرفیت بومی بهره‌مند شویم.

مرتضی منافی با اشاره به مدیریت هزینه‌ها در برگزاری جشنواره انگور، گفت: باید گام‌های موثر با مدیریت صحیح و دقیق در این راستا صورت بگیرد.

وی در پایان سخنان خود خطاب به معاونت خدمات شهری و دبیر این جشنواره خواستار ارائه گزارش کامل و جامع از هشتمین جشنواره انگور بعد از پایان به شورای اسلامی شهر شد.