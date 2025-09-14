به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور در نشست خبری که ظهر امروز در ستاد پلیس راهور تهران بزرگ برگزار شد؛ گفت: معمولا در شهریور ماه روز‌های پرترافیکی در شهر تهران را شاهد هستیم، زیرا افزایش تردد به مراکز خرید برای اماده شدن بازگشایی مدارس در مهرماه اتفاق می‌افتد.

وی افزود: ما از روز گذشته شنبه، تعداد تیم‌های گشتی را افزایش داده‌ایم و تا پایان هفته این رزمایش ادامه دارد تا برای شروع مدارس اماده باشیم، زیرا سنگین‌ترین ترافیک در روز اول مهرماه است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: افزایش ۲۶ درصدی سفر‌های آموزشی در مهرماه را شاهد هستیم که این مسئله باعث افزایش ۳۰ درصدی ترافیک می‌شود بنابراین در این ایام ترافیک بیشتر است.

موسوی‌پور گفت: تیم‌های موتورسوار، خودروسوار و پیاده در حال حاضر به صورت ۷۵ درصدی در معابر حضور دارند که در مهر ماه این آمادگی به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

وی افزود: ۴۴۹۰ مدرسه در سطح شهر تهران وجود دارد که ۲۹۹ مدارس در کنار معابر مهم واقع شده‌اند. همچنین یک میلیون و ۴۰۷ دانش‌آموز داریم که ۱۰۰ هزار کلاس اولی در روز ۲۹ شهریور در جشن شکوفه‌ها شرکت می‌کنند.

افزایش ۱۱ درصدی فوتیان تصادفات

موسوی پور درباره تصادفات گفت: ما چندسال گذشته شاهد کاهش فوتیان تصادفات بودیم، اما امسال ۳۷۴ نفر در تصادفات کشته شدند که نسبت به ۲۵۴ نفر سال گذشته شاهد افزایش ۱۱ درصدی آمار هستیم.

وی افزود: امسال ۱۱ هزارو ۱۱۲ فقره تصادف جرحی رخ داد که ۱۲هزارو ۴۶۰ مجروح داشت و افزایش ۳ درصدی داشت. همچنین ۵۴ هزار تصادف خسارتی رخ داد که افزایش ۱۳ درصدی را شاهد هستیم.

موسوی پور گفت: در بزرگراه‌ها ۵۵ درصد تصادفات فوتی است که در اتوبان آزادگان ۲۴ نفر، بزرگراه امام علی (ع) ۲۴ نفر و چمران نیز ۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته وی، عدم توجه به جلو با سهم ۴۲ درصدی بیشترین علت تصادفات بوده علاوه بر این ۵۷ درصد از تصادفات فوتی در ساعات شبانه رخ داده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه مناطق ۴، ۱۵، ۲۰ و ۱۲ بیشترین فوتیان تصادفات را داشته‌اند، ادامه داد: صبح‌ها ساعت اوج ترافیک از ۶:۴۵تا ۷:۳۰ دقیقه و عصر‌ها نیز از ۱۸ تا۱۹:۳۰ است.

موسوی پور گفت: در برخی محلات ما تجمع مراکز آموزشی در اول مهر ماه را شاهد هستیم یعنی از ابتدایی تا دانشگاه در یک محله واقع شده‌اند که باعث افزایش شدید ترافیک می‌شوند، مثلا ترافیک خیابان شهید موسوی باعث ترافیک شدید اتوبان صیادشیرازی و صدر می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل جلسات کنترل ترافیک از مردادماه افزود: طرح انتطامی ترافیکی ویژه مهرماه تهیه و نقاط مهم شناسایی شده است و ماموران در ۶۰ نقطه گلوگاهی در بزرگراه‌ها حضور خواهند داشت.

ممنوعیت انجام هرگونه عملیات عمرانی جدید در دو هفته اول مهر در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه ما از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کنیم و مقابل تمام مدارس حضور خواهیم داشت همچنین گفت: ۶ جرثقیل سنگین در بزرگراه‌ها مستقر می‌شوند تا اگر خرابی خودرو رخ داد سریعا خودرو را جا به جا کنند و ترافیک تشدید نشود. خودرو‌های امدادرسان نیز به کمک ما می‌آیند و امدادخودرو‌ها نیز کنار پلیس مستقر خواهند بود تا در صورت خرابی رفع انسداد کنند.

وی افزود: در دو هفته اول مهرماه، از ساعت ۶تا ۱۰ صبح، مقرر شده تردد انواع کامیون و کامیونت‌ها حتی با مجوز ممنوع شود. همچنین برگزاری هرگونه نمایشگاه بین المللی و اجرای هرگونه عملیات عمرانی جدید در دو هفته اول مهر ممنوع است.

فعالیت بیش از ۱۵ هزار دانش آموز همیار پلیس

وی افزود: ۱۰۰ نفر از نیرو‌های پلیس ما در مدارس حضور خواهند یافت و اموزش ارایه می‌کنند. همچنین کلاه ایمنی نیز برای والدین توزیع می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد:در فروردین ماه بیش از ۱۵ هزار دانش اموز همیار پلیس شده‌اند که به ما در مهرماه کمک می‌کنند.

موسوی پور گفت:اموزش رانندگان سرویس مدارس نیز در دستور کار قرار دارد و ۲ هزارو ۸۶۷ نفر اموزش دیده‌اند.

وی افزود: برچسب سرویس مدارس برای خودرو‌ها قرار بود از سال گذشته اجرایی شود، اما هنوز این اتفاق رخ نداده و تعداد کمی از رانندگان سرویس‌های مدارس در سامانه مربوطه ثبت نام کرده‌اند ما امیدواریم حداقل تا آبان ماه این اتفاق رخ دهد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: سال گذشته ترافیک مهرماه سنگین بود، اما کمترین مشکلی را داشتیم و امیدواریم امسال نیز با همکاری نهاد‌های مختلف و والدین و دانش آموزان ترافیک کم مشکلی را پشت سر بگذرانیم.

وی با والدین توصیه کرد که به موقع از منزل خارج شوند تا با عجله رانندگی نکنند که تصادفی نشود. همچنین درخواست میکنیم که در مقابل در مدارس متوقف نشوند تا خیابان‌ها مسدود نشوند. علاوه بر این از معلمان درخواست میکنیم در این مدت مقابل در مدارس بایستند تا بتوانند سریع‌تر دانش آموزان را راهی داخل مدرسه کنند.

رفع ۹۳ نقطه حادثه خیز در سال ۱۴۰۴

موسوی پور گفت: از ابتدای امسال، ۴۰۲ نقطه حادثه خیز شناسایی شده که ۹۳ محل رفع خطر شده است. همچنین ۲۹ نقطه دارای گرافیکی نیز رفع شده است.

وی افزود: احداث ۵۲ محل پارک ویژه موتورسیکلت، نصب ۱۷۴ سرعت‌گیر و نورپردازی ۱۶ محل نیز از جمله اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴ است.

فعال‌سازی ۴۰ سامانه جدید کنترل سرعت در بزرگراه‌ها

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان تصریح کرد: حدود ۸۱۲ تقاطع شهری به چراغ راهنمایی مجهز هستند که بخش عمده‌ای از آنها برق پایدار دارند و برای بقیه نیز قرارداد‌های تکمیلی در حال اجراست. با بهره‌برداری از این طرح‌ها و توسعه سامانه‌های هوشمند، امیدواریم در نیمه دوم سال شاهد کاهش حوادث و تلفات باشیم.