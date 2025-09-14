همزمان با هفته وحدت، ۲۹ زندانی قائم‌شهر با عفو رهبر انقلاب و در مجموع ۸۹ نفر با اعمال ارفاقات قانونی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دادگستری قائم‌شهر با اشاره به اینکه ۲۹ محکوم واجد شرایط از زندان قائم‌شهر به برکت رأفت اسلامی مقام معظم رهبری آزاد شدند، گفت: این اقدام همراه با سایر ارفاقات قانونی باعث شد در مجموع ۸۹ نفر در این مراسم از بند رهایی یافته و به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.

یعقوبی با بیان اینکه هدف اصلی این روند، بازدارندگی و کاهش تکرار جرم است، افزود: عفو ویژه به کسانی تعلق می‌گیرد که سابقه تکرار جرم نداشته باشند و در صورت ارتکاب دوباره جرم، با مجازات سنگین‌تری مواجه خواهند شد.

وی همچنین از تلاش‌های اداره زندان، دادستان و همکاران قضایی برای تحقق این آزادی‌ها قدردانی کرد.

نیازی، دادستان عمومی و انقلاب قائم‌شهر نیز گفت: براساس بخشنامه عفو ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و با اعمال سایر تسهیلات قانونی، امروز شاهد آزادی ۸۹ محکوم در حوزه قضایی قائم‌شهر هستیم.

وی تاکید کرد: این آزادی‌ها شامل افرادی است که برای جامعه خطری نداشتند و تمامی مراحل، با رعایت مستثنیات و ضوابط قانونی انجام شده است.

در حاشیه مراسم، برخی زندانیان آزادشده با ابراز قدردانی از مقام معظم رهبری، این رویداد را فرصتی دوباره برای زندگی دانسته و قول دادند با کار و تلاش، مسیر تازه‌ای را آغاز کنند.