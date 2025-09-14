مراسم چهارمین رویداد «مقام مجنون» با حضور جمعی از خادمان و فعالان هیئات مذهبی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین آیین «مقام مجنون» عصر امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

این گردهمایی ویژه، با هدف پاسداشت خدمتگزاران آستان اهل‌بیت (ع) و پیرغلامان حسینی، همراه با اعطای نشان «حبیب» و تقدیر از هنرمندان و مجموعه‌های فرهنگی برگزار شد.

حجت‌الاسلام مهدی خداجویان، مدیرعامل بنیاد دعبل، در این مراسم با اشاره به تأسیس این بنیاد به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۴، خدمت به پیرغلامان و تکریم آنان را مهم‌ترین مأموریت این نهاد دانست.

حجت الاسلام خداجویان گفت: پیرغلامان برای ما نه‌تنها خدمتگزار، بلکه راهنمایان طریقت هستند که سال‌ها در مسیر عزاداری سیدالشهدا (ع) پایدار مانده‌اند.

در ادامه، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز با اشاره به استقامت رهبر معظم انقلاب در برابر دشمنان، این شهامت را برگرفته از فرهنگ عاشورا دانست و تأکید کرد: هیئت‌های مذهبی بدنه اصلی فرهنگی جامعه‌اند و برای استمرار انقلاب اسلامی نقشی حیاتی دارند.

حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی گفت: هیئت نمی‌تواند نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت باشد، چراکه این نهاد‌های مردمی همواره در صف اول یاری انقلاب حضور داشته‌اند.

در بخش دیگری از مراسم، کمال تبریزی برای ساخت سریال «سرزمین مادری» موفق به دریافت «نشان وفا» شد و از آقای پیمان جبلی رئیس صداوسیما، قاسم کرمی استاندار ایلام و مجموعه همراه اول نیز به پاس خدماتشان در ایام اربعین حسینی قدردانی شد.

در این مراسم استاندار ایلام نیز خدمت به زائران اربعین را افتخاری بزرگ دانست و با اشاره به ثبت سه میلیون تردد زائر در مسیر‌های این استان در امسال، اربعین را «کنگره عظیم جهان اسلام» توصیف کرد.

در پایان این مراسم از پیشکسوتان و پیرغلامان حسینی تجلیل شد.