همایش آموزشی «بانوی آب» با هدف مدیریت و کاهش مصرف آب با حضور بانوان شاغل در سازمانها و نهادها در ملایر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آب و فاضلاب شهرستان ملایر گفت: با توجه به اینکه بانوان به ویژه مادران همواره الگوی فرزندان خود هستند، لزوم آموزش صحیح مصرف آب برای این قشر تاثیرگذار جامعه امری ضروری است.
رسول روح بخش افزود: طرح «بانوی آب» میکوشد با توانمندسازی زنان، گامی مؤثر در جهت کاهش پیامدهای خشکسالی، اصلاح الگوی مصرف و نهادینه کردن سواد آبی در خانوادهها و جامعه بردارد.
فرماندار شهرستان ملایر هم در این همایش با اشاره به این که از ۲۰۸ روستا شهرستان ملایر، ۸۰ روستا دارای تنش آبی هستند گفت: ۳۰ روستا با تانکر آبرسانی میشوند.
سید رسول حسینی افزود: فرهنگسازی مصرف صحیح آب از ضروریترین اقدامات برای مقابله با بحران کمآبی است و بانوان میتوانند نقش موثری در شکلگیری رفتارهای درست مصرف آب داشته باشند.