رئیس‌کل دادگستری استان قم از برگزاری جلسه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی برای رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی بخش خلجستان خبر داد و تأکید کرد دستگاه قضایی با هرگونه تعلل و کم‌کاری مسؤولین در مسیر حمایت از تولید برخورد قانونی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی در بخش خلجستان قم گفت: این بخش از قدیمی‌ترین مناطق استان است که عل‌رغم ظرفیت‌های فراوان با محرومیت‌هایی روبه‌روست، اما خوشبختانه وحدت و انسجام میان مسؤولین محلی سبب شده روند توسعه منطقه به شکل مناسبی پیش برود.

رئیس شورای قضایی استان قم با اشاره به مشکلات صنایع و برخی کارخانجات نیمه‌تعطیل افزود: این موارد در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری بررسی خواهد شد و هفته آینده جلسه‌ای با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به مسائل تولید و مشکلات زیربنایی همچون راه و برق برگزار می‌کنیم.

وی تأکید کرد: مسؤولین باید نسبت به کم‌کاری‌ها و تعلل‌ها پاسخگو باشند و در صورت مشاهده قصور یا تقصیر، حتماً اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی گفت: دادگستری کل استان قم در راستای حمایت از تولید و احیای کارخانه‌های نیازمند پشتیبانی، نهایت همکاری را خواهد داشت تا این واحد‌ها دوباره فعال شوند و فرصت‌های شغلی جدیدی برای کارگران ایجاد شود.