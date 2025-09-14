به کارگیری تمام توان و ظرفیت گلستان برای برگزاری کنگره ۴ هزار شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان گفت: تمام توان و ظرفیت استان باید برای برگزاری این کنگره به کار گرفته شود.

سردار علی ملک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوای گلستان هم از تمام افرادی که می‌توانند به اجرای بهتر این کنگره کمک کنند دعوت به همکاری کرد.

رسول شکری نیا مدیرکل صدا و سیمای گلستان هم گفت: تا سال آینده تمام یادواره‌های مهم استان را در قالب ویژه برنامه پوشش می‌دهیم.

این کنگره ملی قرار است مهرماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود.