به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حجت الاسلام سعید سعدی رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه از برگزاری آزمون تست کتبی سنجش شخصیت splus.ir/qazahrm داوطلبان جذب ویژه استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ و پذیرفته شدگان جذب عمومی منصب قضا درخراسان شمالی، رضوی و جنوبی خبر داد.
رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای بومی در استانها گفت: در زمینه منویات معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و اجرای سیاستهای جذب قضات بومی، اقدامات لازم را برای جذب ویژه داوطلبان بومی در استانها در دستور کار قرار دارد.
سعدی افزود: پس از اتمام ثبت نام و انجام فرایند احراز شرایط splus.ir/qazahrm، داوطلبان حائز شرایط شرکت در آزمون تست کتبی سنجش شخصیت داوطلبان جذب ویژه استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ در این آزمون شرکت کردند.
وی گفت: آزمون تست کتبی سنجش شخصیت داوطلبان پذیرفته شدگان جذب عمومی منصب قضا در خراسان شمالی، رضوی و جنوبی نیز همزمان برگزار شد و بازدید از روند برگزاری آزمونها با حضور نمایندگان این امور جریان داشت.
جذب داوطلبان بومی splus.ir/qazahrm گامی مثبت در زمینه تثبیت و ماندگاری کادر قضایی در استانها است که به نوعی زمینهساز ارتقا کارآمدی نظام قضایی و افزایش رضایتمندی هر چه بیشتر مردم خواهد بود.