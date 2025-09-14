معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت : هر گونه حفاری و فعالیت عمرانی در دو هفته نخست مهر ماه در سطح معابر شهری استان ممنوع است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی در نشست شورای ترافیک استان با موضوع بازگشایی مدارس افزود: هماهنگی و برنامه ریزی‌های لازم از سوی دستگاه‌های مربوطه در خصوص بازگشایی مدارس انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه هر گونه فعالیت عمرانی و حفاری در سطح معابر شهری در دو هفته نخست مهر ماه ممنوع است، ادامه داد: پیشنهاد‌هایی در خصوص شناورسازی ساعت آغاز بکار ادارات در استان ارائه شده که در حال بررسی می‌باشند.

همچنین در این نشست مقرر شد با همکاری دهیاری‌ها و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان اقدامات لازم برای تامین سرویس مدارس روستایی انجام شود.

در نشست شورای ترافیک استان همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های خود نظرات و پیشنهاد‌های خود در خصوص اقدامات لازم در موضوع چگونگی کاهش بار ترافیک در هفته‌های نخست مهر ماه و بازگشایی مدارس ارائه دادند.