پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت : هر گونه حفاری و فعالیت عمرانی در دو هفته نخست مهر ماه در سطح معابر شهری استان ممنوع است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی در نشست شورای ترافیک استان با موضوع بازگشایی مدارس افزود: هماهنگی و برنامه ریزیهای لازم از سوی دستگاههای مربوطه در خصوص بازگشایی مدارس انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه هر گونه فعالیت عمرانی و حفاری در سطح معابر شهری در دو هفته نخست مهر ماه ممنوع است، ادامه داد: پیشنهادهایی در خصوص شناورسازی ساعت آغاز بکار ادارات در استان ارائه شده که در حال بررسی میباشند.
همچنین در این نشست مقرر شد با همکاری دهیاریها و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان اقدامات لازم برای تامین سرویس مدارس روستایی انجام شود.
در نشست شورای ترافیک استان همچنین مسئولان دستگاههای مربوطه ضمن ارائه گزارش فعالیتهای خود نظرات و پیشنهادهای خود در خصوص اقدامات لازم در موضوع چگونگی کاهش بار ترافیک در هفتههای نخست مهر ماه و بازگشایی مدارس ارائه دادند.