محموله قاچاق داروی تزریقی، آمپول ویژه بیماری‌ های خاص به ارزش ۹ میلیارد ریال با تلاش ماموران پلیس آگاهی سبزوار کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار گفت: ماموران پلیس آگاهی سبزوار حین کنترل خودروهای عبوری در محور سبزوار به مشهد از ۲ دستگاه اتوبوس تعداد قابل توجهی آمپول غیر مجاز و قاچاق کشف کردند.

سرهنگ اکبر محمدزاده با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله‌ های کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این زمینه پرونده مقدماتی تشکیل و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد واقع است.