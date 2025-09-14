پخش زنده
معاون سرمایهگذاری و اشتغال نهاد ریاستجمهوری گفت: در راستای اصلاح ناترازی انرژی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، ۱۵۵۰ همت تسهیلات کمبهره برای اجرای طرح احداث پنلهای خورشیدی به متقاضیان در روستاهای استان ایلام پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «سید وحید سعادت» معاون سرمایهگذاری و اشتغال نهاد ریاستجمهوری شنبه شب در نشست بررسی پروژههای توسعهای مناطق روستایی استان ایلام در شهرستان آبدانان اظهار داشت: این تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار در روستاها و کمک به تأمین برق مورد نیاز مناطق محروم با دوره تنفس یکساله نرخ بهره هشت درصد و بازپرداخت پنجساله در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
معاون سرمایهگذاری و اشتغال نهاد ریاستجمهوری با تأکید بر رویکرد دولت در رونقبخشی به اقتصاد روستاها و پایداری جمعیت در مناطق مرزی افزود: برای توسعه طرحهای خرد اشتغالزایی خانگی به هر متقاضی روستایی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره چهار درصد و بازپرداخت پنجساله اختصاص مییابد.