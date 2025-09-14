پخش زنده
امروز: -
درششمین جلسه کمیسیون ایمنی راههای سیستان وبلوچستان مطرح شدرانندگی ایمن در جادهها باید نهادینه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان در ششمین جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان گفت: ساخت جادههای دو بانده و توسعه بزرگراهها در استان با جدیت ادامه دارد، اما بدون رعایت اصول رانندگی و رعایت سرعت مطمئنه، کاهش تلفات جادهای ممکن نخواهد بود.
عطاءالله اکبری افزود: آمارها نشان میدهد بخش قابل توجهی از تصادفات همچنان در محورهای دو بانده رخ میدهد و این موضوع ضرورت فرهنگسازی رانندگی ایمن را دوچندان میکند.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید از رانندگان خواست در هفتههای ابتدایی مهرماه با دقت بیشتری رانندگی کنند تا امنیت جابهجایی دانشآموزان تأمین شود.