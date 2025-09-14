به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله اعرافی در نشست هم اندیشی علما و طلاب هندوستان که در مدرسه امام خمینی (ره) قم برگزار شد، با اشاره به نقش مهم حوزه‌های علمیه در تبیین تمدن الهی و اسلامی افزود: رسالت‌های اصلی حوزه‌های علمیه تقویت نگاه و رویکرد تمدنی است که باید با بهره گیری هرچه بیشتر از اندیشه بزرگان، مراجع و همچنین طلاب پرشور این مهم دنبال شود.

وی ادامه داد: نهاد علوم اسلامی باید تمدن ساز باشد، خطوط اصلی نظام اسلامی را تدوین کند و متناسب با زمان و مکان پاسخگویی به نیاز‌های جامعه باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از علم، معرفت و اخلاق در مسیر اصلاح جامعه گفت: سیره نبوی مملو از پند‌ها و آموزه‌های ارزشمند است که طلاب با استفاده از این مبانی ارزشمند باید جامعه را به سمت تعالی سوق می‌دهد.