به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دبیر جشنواره نوشت‌افزار ایران نوشت اهواز گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی نوشت‌افزار‌های با هویت ایرانی ـ اسلامی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد امکان دسترسی مستقیم خانواده‌ها و دانش‌آموزان به محصولات تولید داخل از هیجدهم شهریور ماه برپا شده است.

عماد ندایی پور افزود: علاوه بر بخش حضوری، سامانه مجازی نمایشگاه نیز امکان بازدید و خرید محصولات را برای مخاطبان سراسر کشور فراهم کرده تا دسترسی به نوشت‌افزار ایرانی و اسلامی تسهیل شود.

وی ادامه داد: در نمایشگاه ایران نوشت اهواز ۲۸ نشان تجاری فعال در تولید اقلام آموزشی و تحصیلی ساخت کشورمان حضوری فعال دارند و با تخفیف محصولات خود را ارائه می‌دهند.

نمایشگاه نوشت افزار ایران نوشت تا پنجم مهر ماه در جنب دبیرخانه کنگره ملی شهدای خوزستان واقع در بهشت هویزه، بلوار ساحلی کیانپارس از ساعت ۱۷ تا ۲۲ برپا می‌باشد.