در نشست فعالان اقتصادی حوزه گردشگری مازندران، بر استفاده از ظرفیت صداوسیمای مازندران برای معرفی جاذبه‌های گردشگری غرب استان و رفع موانع توسعه این مناطق تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست فعالان اقتصادی حوزه گردشگری استان مازندران با حضور نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل صداوسیمای مازندران در فرمانداری ویژه تنکابن برگزار شد.

سید شمس‌الدین حسینی در این نشست با اشاره به نقش گردشگری به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور گفت: فعالان اقتصادی حوزه گردشگری حاضر در جلسه بر ضرورت استفاده از ظرفیت صداوسیمای استان برای معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری مازندران تأکید کردند.

وی افزود: با توجه به فاصله جغرافیایی شهرستان‌های غرب استان از جمله رامسر، تنکابن و عباس‌آباد نسبت به مرکز استان، باید تدابیری اندیشیده شود تا این فاصله مانع توسعه و انعکاس مشکلات و دستاوردهای این مناطق در سطح ملی نشود.

هادی سیروس مدیرکل صداوسیمای مازندران نیز در این نشست گفت: لازم است ظرفیت‌های جدیدی در غرب استان از نظر زیرساخت، طراحی و برنامه‌ریزی ایجاد شود تا بتوان به انتظارات فعالان حوزه گردشگری و مردم پاسخ داد.

وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های مغفول فراوان در غرب مازندران افزود: با تلاش همکاران صداوسیمای استان و هم‌افزایی سایر مدیران، می‌توان بیش از پیش قابلیت‌ها و جاذبه‌های این منطقه را در قاب صداوسیمای استانی و شبکه ملی به نمایش گذاشت.