در نشستی با حضور رئیس فراکسیون توسعه روستایی مناطق محروم مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری در آبدانان، بر توسعه همه جانبه مناطق روستایی تاکید شد.

خبرگزاری صداوسیما، مرکز ایلام به گزارش؛ با هدف توسعه مناطق روستایی، نشست هیاتی متشکل از سازمان دهیاری‌های کشور، رئیس فراکسیون توسعه روستایی مناطق محروم مجلس شورای اسلامی و معاونت‌های آب، راه و توسعه مسکن روستایی کشور در شهرستان آبدانان برگزار شد.

در این نشست اعلام شد که دهیاری‌های مناطق روستایی شهرستان آبدانان، از وام کم بهره پنج برابر بودجه مصوب شده بهره مند می شوند.

اختصاص ۳ دستگاه خودرو آتش نشانی برای سه بخش شهرستان آبدانان، اختصاص اعتبار برای ساخت مدارس کلنگی و برچیده شدن مدارس کانکسی و ا ختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای آب شرب شهر آبدانان از دیگر مواردی بود که در این نشست اعلام شد.

«اسداله چراغی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه توسعه روستاها باید در دستور کار دولت قرار گیرد گفت: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت مصمم به توسعه روستاها است.