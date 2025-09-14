چالشهای تولید انیمیشن کودک و نوجوان با محتوای بومی
فعال حوزه نوشت افزار ایرانی گفت: زیرساختهای لازم برای تولید انیمیشنهای با کیفیت و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی فراهم نشده است و این موضوع باعث میشود که کودکان و نوجوانان بیشتر به سمت شخصیتهای خارجی جذب شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدهادی ناظرزاده در برنامه سلام خبرنگار گفت: در دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی نوشتافزار ایراننوشت، برای نخستینبار، موضوعات مرتبط با «دفاع مقدس ۱۲ روزه» و «شهدای دفاع مقدس» در قالب شخصیتهای ایرانی اسلامی برای کودکان، نوجوانان و نونهالان ارائه شد.
وی افزود: در این نمایشگاه، شخصیتسازی بهعنوان یکی از ارکان اصلی تولید نوشتافزار ایرانی اسلامی معرفی شد. با وجود تلاشهای صورتگرفته، هنوز در این حوزه با چالشهایی مواجه هستیم. بهویژه در زمینه تولید انیمیشنهای کودک و نوجوان با محتوای بومی، که نیازمند حمایتهای بیشتر از سوی رسانهها و نهادهای فرهنگی است.
فعال حوزه نوشت افزار ایرانی گفت: ما در مجموعه نوشتافزار ایرانی اسلامی، با خلق شخصیتهای بومی در حوزههای مختلف مانند ورزش، پزشکی و اشتغال، تلاش کردهایم تا محصولاتی متناسب با نیازهای فرهنگی جامعه تولید کنیم. اما هنوز در چرخه تولید رسانهای و تبلیغاتی با کمبودهایی مواجهایم.
ناظرزاده افزود: برای دستیابی به اهداف فرهنگی در حوزه نوشتافزار، نیازمند همکاری و حمایتهای بیشتر از سوی رسانهها، نهادهای دولتی و بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم محصولاتی با هویت ایرانی اسلامی تولید و به بازار عرضه کنیم.