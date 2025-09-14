به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضا نجف‌زاده گفت: چنانچه صاحبان مشاغل نسبت به پذیرش فرم مالیات مقطوع (تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م) و هم‌چنین تکمیل و یا تائید اظهارنامه‌های پیش‌فرض مالیاتی اقدام نمایند، امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ ق. م. م (بابت عدم‌صدور صورت‌حساب) و ماده ۲۷۲ ق. م. م (عدم ارائه گزارش صورت‌های مالی حسابرسی‌شده) را خواهند داشت.

وی افزود: همچنین برای مؤدیانی که نسبت به تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م اقدام کنند، چنانچه بدهی خود از بابت اصل مالیات را تا قبل از تایید فرم تبصره پرداخت نموده و یا تا آن تاریخ فاقد بدهی بابت اصل مالیات باشند، جریمه قابل بخشودگی آنها تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، به میزان ۱۰۰ درصد و نسبت به مبلغ جریمه مازاد بر آن، ۹۰ درصد بخشیده شود.

مدیرکل امور مالیاتی اظهار داشت: مؤدیان گرامی در مهلت باقی‌مانده تا پایان شهریورماه، نسبت به تائید و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م اقدام کرده تا از مزایای بخشودگی جرایم در کنار سایر مزایا و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای این مؤدیان، بهره‌مند شوند.