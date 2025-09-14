به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ فولادی گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان هنگام گشت زنی و کنترل محور‌های ترافیکی؛ یک دستگاه تریلی کشنده را که به صورت خطرناک هدایت می‌شد؛ بلافاصله متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی انجام شده مشخص شد؛ راننده تریلی کشنده موصوف؛ یک نوجوان ۲۳ ساله بدون گواهینامه بوده است.

سرهنگ فولادی افزود: راننده جوان که بدون گواهینامه پایه یک بود، اقدام به رانندگی تریلی کشنده در شرایطی غیر ایمن و برخلاف قوانین راهنمایی و رانندگی کرد که با سرعت عمل تیم گشت پلیس راهور شهرستان قاینات خودرو متوقف و از وقوع حادثه برای دیگر رانندگان جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات تاکید کرد: رانندگان وسائط نقیله به هیچ وجه از در اختیار گذاشتن خودرو به افراد فاقد گواهینامه خود داری کنند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری رفتارخواهد شد.