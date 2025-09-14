هوا دوباره گرم میشود
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای هوا در استان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ ساسان رستمی کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: با توجه به آخرین نقشهها و الگوهای هواشناسی تا روز چهارشنبه روند افزایش نسبی دمای حدودا ۱ تا ۳ درجهای در استان مورد انتظار است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دمای هوا از اواخر هفته کاهش محسوس خواهد داشت افزود: از امروز تا اواخر هفته گاهی افزایش باد مورد انتظار است.
رستمی اضافه کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه باد روی کشور عراق نسبتا شدید تا شدید است و احتمال شکل گیری تودهها روی کشور عراق نیز وجود دارد.