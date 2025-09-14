به گزارش؛ ساسان رستمی کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: با توجه به آخرین نقشه‌ها و الگو‌های هواشناسی تا روز چهارشنبه روند افزایش نسبی دمای حدودا ۱ تا ۳ درجه‌ای در استان مورد انتظار است.