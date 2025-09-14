در حالی که سازمان لیگ از برگزاری دیدار چادرملو و استقلال در تهران خبر داده بود، اداره کل ورزش و جوانان استان یزد می‌گوید که آماده میزبانی از آبی پوشان است.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: تمام اقدامات لازم برای آماده سازی ورزشگاه شهید نصیری انجام شده و زمین تقریبا در آمادگی کامل است.

راجی درباره دلایل عدم برگزاری دیدار با پرسپولیس در یزد اظهار داشت: با توجه به جوان بودن ریشه‌ها و احتمال آسیب دیدگی شدید زمین مقرر شد دیدار چادرملو با پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران برگزار شود.

وی ادامه داد: اما با توجه به اعلام پیمانکار، ورزشگاه شهید نصیری برای دیدار چادرملو و استقلال در تاریخ سیزدهم مهرماه آماده خواهد بود و بر این اساس نامه نگاری صورت می‌گیرد تا ناظران از زمین بازدید کرده و میزبان بازی بزرگ با استقلال باشیم.