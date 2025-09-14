پخش زنده
اعلام ظرفیت ها، قابلیتها و چالشهای شهر اصفهان و تأکید بر احیای زاینده رود عمده موضوعهای مطرح شده در نشست شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به هفته ایران جان، اصفهان ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای عالی استانها در صد و هشتاد و نهمین نشست شوراب اسلامی شهر اصفهان گفت:زایندهرود فقط متعلق به اصفهان نیست، بلکه میراث ملی و خاطره جمعی همه ایرانیان است. باید برای احیای آن اقدامی اساسی و ملی انجام شود.
موسیالرضا حاجیبگلو افزود: شورای عالی استانها آماده هرگونه همکاری برای حل این مسئله است و از شورای شهر اصفهان میخواهیم همچنان در این مسیر پیشتاز باشد.
وی درادامه با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد طرحهای عمرانی و رفاهی کشور را مدیریتهای شهری پیش میبرند، گفت: قانون اساسی تکلیف شوراها را روشن کرده و مدیران موظف به رعایت مصوبههای شوراها هستند.
وی افزود: از اصل ۶ تا ۱۰ و ۱۰۰ تا ۱۰۶، جایگاه شوراها به روشنی تعریف شده است. در اصل ۱۰۱ تا ۱۰۳ تصریح شده که شوراهای شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها باید در تدوین برنامههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، برنامهریزی کنند، بر اجرا نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تبعیض وارد عمل شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هم در نشست با اشاره به چالشهای اصفهان گفت: مشکل جاری نبودن آب در زاینده رود ولزوم احیای آن از ۲۰ سال پیش مطرح بوده و از مدیریت کلان آب در کشور گله مندیم.
محمد نورصالحی افزود: برای احیای زاینده رود با طرحها یا به موقع موافقت نشده یا اعتبار تخصیص نیافته و درخواستمان کماکان اجرای قوانین است.
وی اضافه کرد: خود ما در شورا، به نوبه خود هر موقع نیاز به تصویب لایحه یا طرحی بوده انجام دادهایم از جمله درباره زمینی که به عنوان مولد سازی دولت برای اجرای طرح ماندگان بود که حدود هشت همت مصوبه داشتیم.
واگذاری مجوز بیش از ۵۰۰ متر مربع برای احداث مسجد جامع خیرساز شهرک شهید کشوری از طرحهای مصوب نشست علنی امروز شورای اسلامی شهر اصفهان بود.