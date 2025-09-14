تیم‌های آرژانتین، مصر، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، برزیل و ایتالیا در سومین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین پیگیری می‌شود و ۳۲ تیم شرکت کننده در مرحله مقدماتی در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت می‌کنند.

در سومین روز این رقابت‌ها هفت دیدار برگزار شد و تیم‌های آرژانتین، مصر، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، برزیل و ایتالیا موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

یکشنبه ۲۲ شهریور

آرژانتین ۳ – فنلاند ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۱)

ایران یک – مصر ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

اوکراین صفر – بلژیک ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

صربستان صفر – جمهوری چک ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

فرانسه ۳ – کره‌جنوبی صفر (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶)

برزیل ۳ – چین یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱)

ایتالیا ۳ – الجزایر صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۷)

برنامه چهارمین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است که تیم ملی ایران استراحت دارد:

دوشنبه ۲۴ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد کوبا – کلمبیا

ساعت ۰۶:۰۰ صبح ترکیه – لیبی

ساعت ۰۹:۰۰ آلمان – شیلی

ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – کانادا

ساعت ۱۳:۰۰ اسلوونی – بلغارستان

ساعت ۱۳:۳۰ هلند – رومانی

ساعت ۱۶:۳۰ آمریکا – پرتغال

ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – قطر