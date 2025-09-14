پخش زنده
تیمهای آرژانتین، مصر، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، برزیل و ایتالیا در سومین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و یکمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین پیگیری میشود و ۳۲ تیم شرکت کننده در مرحله مقدماتی در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت میکنند.
در سومین روز این رقابتها هفت دیدار برگزار شد و تیمهای آرژانتین، مصر، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، برزیل و ایتالیا موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
یکشنبه ۲۲ شهریور
آرژانتین ۳ – فنلاند ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۱)
ایران یک – مصر ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)
اوکراین صفر – بلژیک ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)
صربستان صفر – جمهوری چک ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)
فرانسه ۳ – کرهجنوبی صفر (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶)
برزیل ۳ – چین یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱)
ایتالیا ۳ – الجزایر صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۷)
برنامه چهارمین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است که تیم ملی ایران استراحت دارد:
دوشنبه ۲۴ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد کوبا – کلمبیا
ساعت ۰۶:۰۰ صبح ترکیه – لیبی
ساعت ۰۹:۰۰ آلمان – شیلی
ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – کانادا
ساعت ۱۳:۰۰ اسلوونی – بلغارستان
ساعت ۱۳:۳۰ هلند – رومانی
ساعت ۱۶:۳۰ آمریکا – پرتغال
ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – قطر