به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون امور استان‌ها، حقوقی و مجلس وزیرمیراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی در مراسم معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان گفت: کردستان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی است و باید با معرفی این ظرفیت‌ها گردشگری کردستان به جهان معرفی شود.

واحدی تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان راهبرد اصلی دولت، بر توسعه گردشگری تأکید شده است.

ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز با بیان اینکه استان کردستان را می‌توان «سرزمین رویداد‌های فرهنگی» نامید گفت: این استان با پیشینه‌ای غنی، همواره میزبان آیین‌ها و جشن‌های اصیل ملی و استانی بوده است.

«ملک» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان هم با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های متخصصان برای توسعه فرهنگی و گردشگری در استان، خواستار ثبت سنندج به عنوان پایتخت فرهنگی و نوروز در جهان شد.

در پایان این مراسم از زحمات «منصور مهرزاد» تقدیر و «پویا طالب نیا» به عنوان سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان معرفی شد.