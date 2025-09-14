به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ امین دفتری درمصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: این جشنواره ملی با عنوان «اقوام ایران زمین» از امروز به مدت هفت روز با حضور هنرمندان و صنعتگران کشور برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره ملی رامعرفی ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع دستی استان‌ها عنوان کرد و افزود: همچنین صنعتگران استان‌های مختلف صنایع دستی را در ۱۷۰ غرفه به نمایش می‌گذارند و محصولات تولیدی عشایر نیز در ۱۰ سیاه‌چادر در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

انواع گلیم و سفره کردی، جاجیم، پارچه‌بافی، چادرشب‌بافی و حوله‌بافی، کلاه کرکی، دوخت لباس‌های سنتی، زیورآلات محلی، چاروق، انواع سفال از مهم‌ترین هنر‌های دستی خراسان شمالی محسوب می‌شود که همگی از شهرت و منزلت جهانی برخوردارند و تولید آن در استان در زمره پرطرف‌دارترین مشاغل قلمداد می‌شود.