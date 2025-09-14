به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دکتر مانسا تهران با غلبه بر آذرخش سرخون بندرعباس بر سکوی قهرمانی مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی بانوان کشور ایستاد.

تیم مانسا در بازی پایان این رقابت‌ها با نتیجه ۲ -۱ آذرخش سرخون بندرعباس را شکست داد و قهرمان شد.

در دیدار رده‌بندی نیز هیات هندبال نوشهر ۲ -۰ آراتایل اصفهان را از پیش رو برداشت و عنوان سومی را از آن خود کرد. برسام زنجان با پیروزی برابر نواندیشان نوشهر رده پنجم را به خود اختصاص داد.

مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی بانوان کشور از ۲۰ شهریور با حضور ۱۲ تیم به میزبانی نوشهر در استان مازندران آغاز شد و عصر امروز یکشنبه به کار خود پایان داد.