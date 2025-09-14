تیم مردان کیوکوشین آذربایجان‌غربی با کسب ۳۰ مدال در بخش‌های کاتا و کمیته، مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تیم کاراته مردان کیوکوشین آذربایجان‌غربی با کسب مجموع ۳۰ مدال شامل هفت طلا، ده نقره و سیزده برنز، مقام سوم تیمی بخش کاتا و کمیته مسابقات قهرمانی کشور را به خود اختصاص داد.

براساس اعلام اداره کل ورزش و جوانان استان، این رقابت‌ها بیستم و بیست و یکم شهریورماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد و تیم‌های استان‌های مختلفی از جمله فارس، قم، مازندران، کرمان و اصفهان در آن شرکت داشتند.

در این دوره از مسابقات، تیم‌های خراسان رضوی و فارس به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند.

تیم کیوکوشین میاندوآب به نمایندگی از آذربایجان‌غربی با درخشش در بخش‌های کاتا و کمیته توانست جایگاه قابل توجهی در میان رقبای سرسخت خود به دست آورد.