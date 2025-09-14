براساس نقشه‌های هواشناسی، از یکشنبه افزایش ابر و وزش باد در برخی مناطق استان مشاهده می‌شود و طی سه روز آینده شرایط جوی پایدار و بدون بارش مهمی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، براساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی جوی، انتظار می‌رود از امروز یکشنبه افزایش ابر و وزش باد در نیمه شمالی و مرکزی استان مشاهده شود. شرایط جوی استان در این روز نسبتاً پایدار بوده و بارش باران پیش‌بینی نمی‌شود، اما افزایش ابر و وزش باد می‌تواند بر احساس دما تاثیرگذار باشد.

در روز دوشنبه ۲۴ خرداد، آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. وضعیت جوی پایدار پیش‌بینی می‌شود و شرایط برای انجام فعالیت‌های روزمره مناسب خواهد بود.

روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد نیز شرایط جوی استان به صورت صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد با شدت کمتر، اما همچنان محسوس از سمت شمال شرقی جریان خواهد داشت.

به طور کلی، طی این سه روز شرایط جوی استان آذربایجان غربی پایدار و مناسب پیش‌بینی شده است و احتمال بارش باران بسیار کم است. وزش باد‌های شرقی در بعضی ساعات و مناطق می‌تواند موجب احساس خنکی نسبی در هوای گرم شود.