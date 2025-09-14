رئیس اداره اوقاف مهریز گفت: طی سال گذشته علاوه بر ثبت ۸۵ وقف جدید، بیش از ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در راستای نیات واقفین هزینه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین زارع در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وجود هزار و ۹۸۹ موقوفه و چهار هزار و ۸۲۹ رقبه در سطح شهرستان گفت: در سال گذشته، مبلغی بالغ بر ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل عواید موقوفات در راستای اجرای نیات واقفین و همچنین حفظ و نگهداری موقوفات شهرستان هزینه شد.

وی افزود: در سال وقف، یعنی از شهریور سال گذشته تاکنون، ۸۵ وقف جدید در شهرستان مهریز به ثبت رسید و همچنین ۴۶۱ مورد از موقوفات که فاقد سند مالکیت بودند، سنددار شدند که این میزان نسبت به سال قبل، رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

رئیس اداره اوقاف مهریز ادامه داد: از مجموع ۴۷۰ مسجد موجود در شهرستان، ۱۷۰ مسجد دارای هیئت امنا و ۱۸۵ مسجد محل برگزاری نماز جماعت هستند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۸۵۰ مورد قرارداد اجاره با مستأجرین موقوفات تنظیم شد که نسبت به سال قبل رشد ۴۰ درصدی داشته است، تصریح کرد: در حوزه دعاوی حقوقی نیز ۲۵ پرونده موقوفات در دادگاه مطرح شد که برای ۲۱ پرونده حکم صادر گردید و ۱۵ مورد آن اجرا و به نفع موقوفات خاتمه یافت. همچنین ۱۴ پرونده دیگر همچنان در حال رسیدگی است.

زارع با تأکید بر ضرورت صیانت از موقوفات شهرستان، خطاب به مردم اظهار داشت: برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و پدیده موقوفه‌خواری، توصیه می‌شود کسانی که موقوفاتی در اختیار دارند، حتماً برای ثبت و اخذ سند مالکیت به اداره اوقاف مهریز مراجعه کنند تا در سال‌های آینده امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.