رییس فدراسیون تیراندازی با کمان کشور گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در رشته تیراندازی با کمان به شکل ساماندهی شده فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ غلامرضا شعبانی درجلسه مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی باکمان خراسان شمالی گفت: برنامه ریزی شده تا پایان سال تعداد افراد فعال در این رشته ورزشی به پنج هزار نفر برسد.

وی با بیان اینکه تیراندازی باکمان قابلیت همگانی شدن را دارد، افزود: تیراندازی با کمان علاقه‌مندان زیادی در بین گروه‌های مختلف سنی دارد و باید از این فرصت برای توسعه این رشته ورزشی در بین آحاد مردم استفاده شود.

شعبانی در ادامه با بیان اینکه توسعه این رشته در خراسان شمالی نیازمند حمایت ویژه مسوولان است، گفت: خراسان شمالی ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد همگانی و قهرمانی در این رشته دارد.

وی اضافه کرد: خراسان شمالی توانایی برگزاری مسابقات استانی و کشوری تیراندازی باکمان را دارد و فدراسیون نیز آماده همکاری و حمایت در این زمینه است.

دراین جلسه علی حمیدی با کسب ۱۷ رای از مجموع آرای ماخوذه به مدت چهار سال سکاندار هیات تیراندازی با کمان استان شد.

وی پیش از این به صورت سرپرست مسئولیت هیات استان را عهده دار بود.

هیات تیراندازی باکمان خراسان شمالی ۱۰۰ عضو بیمه شده دارد.