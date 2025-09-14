به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در چارچوب هفته دوم دور برگشت رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال آذربایجان‌غربی، تیم هلگورد مهاباد در دیداری پرهیجان برابر تیم همشهری فقره‌قاه اگریقاش با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید.

این دیدار که امروز در ورزشگاه آزادی مهاباد برگزار شد، با تلاش و نمایش خوب بازیکنان هلگورد همراه بود و در نهایت این تیم موفق شد رقیب خود را شکست دهد.

تیم فقره‌قاه اگریقاش که در این مسابقه شکست خورد، پنجشنبه این هفته در دیداری دیگر به مصاف تیم فیفای پیرانشهر خواهد رفت.

لازم به ذکر است لیگ دسته یک فوتبال استان آذربایجان‌غربی در قالب چهار گروه شش تیمی در حال برگزاری است.