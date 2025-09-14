۲ واحد فضای آموزشی در قالب ۱۲ کلاس درس مناطق روستایی تایباد زیر پوشش اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد در آیین افتتاح دبستان ۶ کلاسه زنده یاد «بانو سکینه کندری» در روستای «پساوه» از توابع بخش میان ولایت تایباد گفت: در بازه زمانی ۱۵ ماه گذشته از سوی موسسه فرهنگی خادمین علی ابن ابیطالب سه مدرسه در قالب ۱۸ کلاس درس در روستاهای «کرات، محسن آباد و پساوه» شهرستان مرزی تایباد ساخته شده است.

حسین جمشیدی افزود: این فضاهای آموزشی با مشارکت ۱۰۰ درصدی خیران احداث شده و برای اتمام آنها افزون بر ۲۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار کرد: هر یک از این مدارس در زمینی به مساحت ۴۲۰ متر مربع ساخته شده است و مهرماه امسال و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش‌ آموزان این مناطق قرار می گیرد.

فرماندار تایباد گفت: همزمان با فصل بازگشایی مدارس ۱۱۴ کلاس درس در قالب ۲۰ فضای آموزشی جدید در مناطق شهری و روستایی این شهرستان با حضور مسئولان کشوری، استانی و محلی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه نهضت توسعه عدالت آموزشی یکی از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است، افزود: هم اکنون ۱۳۹ کلاس درس دیگر در مناطق شهری و روستاهای بخش مرکزی و میان ولایت این شهرستان با مشارکت و کمک های خیران و اعتبارات دولتی در حال ساخت است.

جمشیدی بیان کرد: تفاهمنامه ساخت ۱۶ مدرسه در سال تحصیلی گذشته به امضای خیران این شهرستان رسیده است که بهره برداری نهایی از آنها نگاه ویژه دولت را می طلبد.

وی ادامه داد: خیران این منطقه همواره در حوزه ساخت فضاهای آموزشی از خود کارنامه موفقی به یادگار گذاشته اند و در این عرصه در کنار دولت بوده اند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد ۳۷ هزار دانش آموز با ۲ هزار و ۲۰۰ فرهنگی در ۲۰۶ فضای آموزشی دارد.