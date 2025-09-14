۳۱ هزار تن نهاده خام دامی و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن کنسانتره یارانه‌ای و بازرگانی از ابتدای امسال تاکنون بین دامداران بردسکن توزیع شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: برای حمایت از دامداران و کاهش اثرات خشکسالی، ۳۱۵ تن کنسانتره پرواری و ۷۵۰ تن کنسانتره شیری ویژه طرح خشکسالی در شهرستان تأمین و آماده توزیع است.

مهدی مسروری افزود: اجرای این طرح‌ها به منظور تأمین بخشی از نیاز دامداران، پایداری تولیدات دامی و کمک به معیشت بهره‌ برداران انجام می‌شود.



