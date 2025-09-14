معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: قطعنامه ایران در راستای قطعنامه‌های قبلی بوده و بار دیگر بر ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای تاکید کرده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما به وین، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار مهم است و می‌توان گفت، در کنفرانس‌های عمومی آژانس بسیاری از موضوعات نظیر پادمان، امنیت، ایمنی، مسایل سیاسی، موارد مرتبط به حقوق بین‌الملل مورد بحث قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: اتفاق مهمی در این دوره رخ داده و تجاوز به خاک کشورمان و حمله به تاسیسات هسته‌ای ایجاب می‌کند که تا جمهوری اسلامی ایران در قبال این موارد؛ موضع‌گیری کرده و برای ممانعت از وقوع مجدد، فعالیت داشته باشد. در واقع چنین اقداماتی نه فقط برای تاسیسات هسته‌ای کشورمان بلکه برای همه کشورها، حقوق بین الملل به‌طور کلی و معاهده عدم اشاعه بالاخص خطر ایجاد می‌کند.

کمالوندی با تاکید بر اینکه چنین مواردی سبب شد تا این چارچوب پیش‌نویس قطعنامه‌ای از طرف جمهوری اسلامی ایران ارایه شود؛ اظهار کرد: این قطعنامه در راستای قطعنامه‌های قبلی مانند قطعنامه‌های ۴۸۷ شورای امنیت، ۵۳۳، ۴۴۴ و کنفرانس عمومی آژانس که ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد.

وی با اشاره با مخالفت‌ها با ارایه این قطعنامه گفت: متاسفانه در گام نخست، آمریکایی‌ها تلاش کردند که یک مقابله توأم با ایجاد تهدید برای سایر کشور‌ها انجام دهند؛ آنها حتی آژانس را تهدید کردند که کمک‌ها به این نهاد را قطع خواهند کرد. به عبارت بهتر می‌توان دریافت که کمک‌های آنها در اصل با اهداف مغرضانه ارایه می‌شود و اگر اهداف آنان تامین نشود، نسبت به قطع کمک‌ها اقدام خواهند کرد.

معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: این موضوعات از جمله مسائلی است که باید نسبت به آنها با کشور‌های مختلف رایزنی کنیم و در سخنرانی مهندس اسلامی در شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مسایل به عنوان بیانیه ملی کشور مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه جهان باید بر پایه نظم، صلح و ثبات استوار باشد، گفت: زورگویی و یک‌جانبه‌گرایی، اگر به ایجاد ابهام در مناسبات بین‌المللی بیانجامد، در نهایت همه را متضرر خواهد ساخت. ازاین‌رو، موضوع تنها به جمهوری اسلامی ایران محدود نمی‌شود و ضرورت دارد تمامی کشور‌ها در این مسیر همراهی و همکاری داشته باشند.

کمالوندی خاطرنشان کرد: البته نمایندگی ما پیش از این نیز تلاش‌های فراوانی کرده و ارتباط فراوانی گرفته است و اینکه آمریکا تهدید می‌کند که با تصویب چنین قطعنامه‌ای برخورد می‌کند و یا حتی بعضی از کشور‌ها را تهدید کرده است و نیز آژانس را تهدید کرده ، به نظر بنده در حال نشان دادن اعماق افکار و اذهان آنان است که حتما زمینه را برای مقابله کشور‌ها با چنین سیاست و یک جانبه‌گرایی فراهم می‌کند.

کمالوندی گفت: امیدواریم که همه کشور‌ها با درک اینکه چنین مساله‌ای فقط مربوط به ایران نیست و بلکه بسیاری از موارد نظیر امنیت تاسیسات هسته‌ای و نظم و حقوق بین‌الملل را به مخاطره می‌اندازد و همه با هم باید به شکل منسجم با این روند مقابله کنند.

محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در رأس هیاتی به‌منظور شرکت شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده است.

شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۲۴ تا ۲۸ شهریور در وین برگزار می‌شود.