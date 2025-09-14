به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زیرکوه گفت: در پی انتشار گزارشی از وضعیت نامطلوب و رو به وخامت سرو‌های کهنسال روستای استند، کارشناسان میراث‌فرهنگی و گردشگری استان با هدف بررسی و ارزیابی شرایط این درختان باارزش، از کهنسال‌ترین سرو‌های خمره‌ای کشور واقع در روستا‌های اسفاد و استند شهرستان زیرکوه بازدید کردند.

حبیبی برکوک افزود: این درختان سرو خمره‌ای با قدمتی تاریخی بی‌نظیر، در روستای اسفاد به عمر حدود ۱۵۰۰ سال و در روستای استند با قدمتی بالغ بر ۱۳۰۰ سال شناخته می‌شوند و به عنوان میراث طبیعی و ملی کشور به شمار می‌آیند.

وی گفت: در بازدید کارشناسان دستورات لازم برای اقدامات علمی، عملی فوری، برای حفظ این گنجینه‌های طبیعی و تاریخی ایران داده شد.

حبیبی تاکید کرد: لزوم توجه ویژه مسئولان، اختصاص اعتبار و همراهی مردم محلی برای حفظ و احیای این سرو‌های باستانی بیش از پیش احساس می‌شود تا بتوانیم این یادگاران طبیعت و تاریخ را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.