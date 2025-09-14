دستگيری عاملان درگيری در دورود
فرمانده انتظامی دورود از دستگيری هفت عامل درگيری در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛سرهنگ مجتبی نوريان گفت:در پی دريافت اطلاعاتی مبنی بر درگيری و ايجاد مزاحمت چند نفر برای شهروندان در يکی از محله های اطراف شهر دورود، موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی دورود افزود:ماموران کلانتری ۱۱ و يگان امداد با حضور در محل مورد نظر ،عاملان درگيری را شناسایی و با هماهنگی قضایی هفت نفر عامل درگيری دستگير و به مقر انتظامی شهرستان منتقل شدند.