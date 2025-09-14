به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های ۴ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر زاگرب کشور کرواسی، احمد محمدنژاد جوان نماینده وزن ۶۱ کیلوگرم ایران در دیدار پایانی برابر زائور اوگویف دارنده ۲ نشان طلای جهان و یک نشان طلای المپیک از روسیه به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۱۳ بر ۲ نتیجه را به حریف واگذار کرد و نشان نقره دریافت کرد.

محمدنژاد جوان پیش از این در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی سپس ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و در سومین مبارزه نیز ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله نیز در یک مبارزه سخت با نتیجه ۳ بر ۲ برابر کوم هیوک کیم از کره شمالی به برتری رسید و راهی فینال شد.

تا دقایقی دیگر کامران قاسم‌پور در رده بندی ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین زارع در فینال سنگین وزن به میدان می‌روند.

اما امروز و در ۴ وزن دوم رقابت ها،‌ در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مقابل رومن براوو یانگ از مکزیک مغلوب شد و و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف کره شمالی، مومنی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. امامی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با برنده کشتی میان نماینده کره شمالی با بلاروس و الباکیدزه از گرجستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت. تا مقابل تیموراز سالکازانوف از اسلواکی قرار بگیرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ واسیلی میخایلوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد اما در این مرحله ۸ به ۳ نتیجه را مقابل جورجیوس کوگیومتسیدیس از یونان واگذار کرد و به رده بندی رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. فیروز پور در این مرحله ۱۱ به ۶ مغلوب امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه شد و به رده بندی رفت.