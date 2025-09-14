به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول گروه‌های جهادی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان با حضور گروه‌های جهادی دانش‌آموزی در مدارس استان گفت: در قالب این طرح، ۸۳ گروه جهادی دانش‌آموزی در ۱۲۳ مدرسه استان یزد به‌ویژه در شهرستان‌ها فعالیت خواهند داشت و کار‌هایی همچون مرمت، بازسازی و رنگ‌آمیزی مدارس را تا پایان شهریورماه انجام می‌دهند.

علائی افزود: شهید عجمیان با روحیه انقلابی، جهادی و اخلاص مثال‌زدنی خود به الگویی برای جوانان تبدیل شده و امروز نیز نام و راه او الهام‌بخش اجرای این طرح ارزشمند است.

وی هدف این اقدام را علاوه بر بهسازی فضا‌های آموزشی، خودسازی و تقویت روحیه جهادی در بین دانش‌آموزان دانست و عنوان کرد: دانش‌آموزان با حضور مستقیم در این فعالیت‌ها گامی مؤثر در رشد شخصیتی و تقویت روحیه خدمت‌رسانی خود برمی‌دارند.