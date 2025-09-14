پخش زنده
معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیۀ نشست مقدماتی وزرای خارجه برای اجلاس اضطراری عربی ـ اسلامی در دوحه، با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: دو طرف در این دیدار حملات بیدلیل رژیم صهیونیستی به قطر و سایر کشورهای اسلامی را بهعنوان نقض جدی حاکمیت ملی، قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل بهشدت محکوم کردند.
آنها بر نقش کلیدی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در همگرایی و وحدت امت اسلامی در شرایط حساس کنونی تأکید کرده و بار دیگر حمایت قاطع خود را از مبارزه عادلانه ملت فلسطین برای آزادی و حق تعیین سرنوشت اعلام داشتند.