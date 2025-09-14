به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنجاهمین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه، بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی ۲۷ فقره ملک و ۳ قطعه زمین و همچنین بررسی مازاد بودن ۶ فقره ملک و قطعه زمین به تصویب رسید.

همچنین، گزارش فروش یک فقره ملک و تمدید اعتبار قیمت کارشناسی ۲ فقره ملک مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

از دیگر مصوبات این جلسه، بررسی استعلام بانک سپه درباره نحوه اعمال عوارض علی‌الحساب صدور پروانه در قیمت پایه ملک متعلق به این بانک بود.

املاک و زمین‌های مطرح‌شده در این جلسه متعلق به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز بانک سپه بوده و در استان‌های تهران، کرمانشاه، قزوین، اصفهان، گلستان، فارس، یزد، خراسان رضوی، مرکزی، مازندران و آذربایجان شرقی قرار دارند.

در این نشست رئیس دیوان عالی کشور، وزرای ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت، دبیر هیئت دولت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.