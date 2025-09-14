کامران فرمان پور افزود: در پی پایش‌های مستمر کارشناسان و مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پلدختر بر وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی حوزه این شهرستان، عملکرد و وضیعت این واحدها بررسی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: این واحدها در صورت درست نکردن عملکرد در پایان مهلت اعطایی، در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته و ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی و مالیات سبز خواهند شد.

فرمان پور بیان کرد: همه ی واحدهای فعال در حوزه ی صنعت، تولید و خدمات باید شرایط و ضوابط زیست‌محیطی را رعایت کرده و وضیعت زیست‌محیطی واحد و نداشتن آلایندگی را احراز کنند و در صورت اقدام نکردن در تعیین وضیعت آلایندگی و خوداظهاری، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.

وی با بیان اینکه همه واحدهای تولیدی و صنعتی استان تحت پایش و نظارت هستند، افزود: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان و واحدهای تابعه علاوه بر پایش‌های دوره‌ای صنایع، نظارت لازم را در ایام تعطیل و ایام شب بر واحدهای صنعتی دارد و با هر گونه اقدام غیرقانونی برخورد خواهد شد.