مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از صدور اخطاریه زیست محیطی برای شش واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی آلاینده در پلدختر خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان گفت: شش واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی پلدختر به دلیل رعایتنکردن ضوابط زیستمحیطی، اخطاریه زیستمحیطی دریافت کردند.
کامران فرمان پور افزود: در پی پایشهای مستمر کارشناسان و مأموران اجرایی اداره حفاظت محیطزیست شهرستان پلدختر بر وضعیت زیستمحیطی واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی حوزه این شهرستان، عملکرد و وضیعت این واحدها بررسی شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان گفت: این واحدها در صورت درست نکردن عملکرد در پایان مهلت اعطایی، در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته و ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی و مالیات سبز خواهند شد.
فرمان پور بیان کرد: همه ی واحدهای فعال در حوزه ی صنعت، تولید و خدمات باید شرایط و ضوابط زیستمحیطی را رعایت کرده و وضیعت زیستمحیطی واحد و نداشتن آلایندگی را احراز کنند و در صورت اقدام نکردن در تعیین وضیعت آلایندگی و خوداظهاری، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
وی با بیان اینکه همه واحدهای تولیدی و صنعتی استان تحت پایش و نظارت هستند، افزود: اداره کل حفاظت محیطزیست استان و واحدهای تابعه علاوه بر پایشهای دورهای صنایع، نظارت لازم را در ایام تعطیل و ایام شب بر واحدهای صنعتی دارد و با هر گونه اقدام غیرقانونی برخورد خواهد شد.