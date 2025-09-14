پخش زنده
جمعی از جوانان مؤمن و پرانرژی در قالب گروههای جهادی با حضور در مدارس مناطق مختلف، اقدام به رنگآمیزی و بهسازی فضای آموزشی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، این حرکت که با هدف ایجاد محیطی شادابتر و دلنشینتر برای دانشآموزان انجام شد، مورد استقبال دانش آموزان، مدیران و معلمان مدارس قرار گرفت.
جوانان جهادگر نیز هدف خود را خدمت به جامعه و کمک به ارتقای محیطهای آموزشی عنوان کردند. آنها معتقدند که اقدامات ساده، اما مؤثر مانند رنگآمیزی و زیباسازی میتواند تأثیر زیادی بر روحیه دانشآموزان و حتی معلمان داشته باشد.