جمعی از جوانان مؤمن و پرانرژی در قالب گروه‌های جهادی با حضور در مدارس مناطق مختلف، اقدام به رنگ‌آمیزی و بهسازی فضای آموزشی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، این حرکت که با هدف ایجاد محیطی شاداب‌تر و دلنشین‌تر برای دانش‌آموزان انجام شد، مورد استقبال دانش آموزان، مدیران و معلمان مدارس قرار گرفت.

جوانان جهادگر نیز هدف خود را خدمت به جامعه و کمک به ارتقای محیط‌های آموزشی عنوان کردند. آنها معتقدند که اقدامات ساده، اما مؤثر مانند رنگ‌آمیزی و زیباسازی می‌تواند تأثیر زیادی بر روحیه دانش‌آموزان و حتی معلمان داشته باشد.