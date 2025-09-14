شهرداران خط مقدم خدمت به مردم و موتور محرکه توسعه شهری هستند
معاون امور شهردارهای کشور در نشست شهرداران استان قزوین، شهرداران را هسته اصلی خدمات شهری و مدیران خط مقدم خدمت به مردم خواند و بر لزوم تغییر نگرش به مسائل شهری، توسعه اقتصاد نوین و هوشمندسازی تاکید کرد.
، امیدیپور، معاون امور شهرداریهای کشور، با تاکید بر نقش حیاتی شهرداران در ارائه بیش از ۴۰۰ نوع خدمت به مردم، خواستار اتخاذ رویکردهایی نوین در مدیریت شهری شد.
وی با اشاره به چالشهای زیستمحیطی ناشی از تولید پسماند، از جمله دفن ۷۱ درصدی زبالهها در کشور، بر لزوم بهبود فرایندهای پردازش و بازیافت تاکید کرد و خواستار همکاری بیشتر ۴۲ شهرداری دارای سیستمهای پردازش پسماند شد.
وی با اشاره به تولید روزانه ۵۵ هزار تن پسماند در کشور که تنها ۲۹ درصد آن بازیافت شده و ۷۱ درصد دفن میشود، بر لزوم بهبود فرایندهای پردازش و بازیافت تاکید کرد.
معاون امور شهرداریهای کشور با اشاره به سابقه ۳ هزار ساله، موقعیت استراتژیک، و جایگاه صنعتی و کشاورزی استان قزوین، بر لزوم نگاه آیندهمحور به توسعه این استان تاکید کرد و شهرداران را به تلاش برای سبز، هوشمند و شاخص کردن شهرهای خود فراخواند.
امیدیپور بر لزوم جستوجو برای ایدههای نوین در اقتصاد شهری و توسعه بازارچههای دیجیتال صنایع دستی با نقش تسهیلگری شهرداریها تاکید و ابراز خرسندی کرد که شهرداریهای قزوین تمایل به هوشمندسازی از خود نشان دادهاند.
وی خواستار اجرای پایلوت بودجهریزی مشارکتی در محلات شد تا مردم در تصمیمگیری برای هزینه کرد بخشی از بودجه شهرداری در محلات خود مشارکت کرده و در حفظ و نگهداری خدمات شهری نقش فعالتری ایفا کنند.
امیدیپور از تهیه بستهای ۱۵ بندی برای جبران کاهش منابع درآمدی شهرداریها خبر داد که با تایید شورای امنیت کشور ابلاغ و به وزرای مرتبط ارسال شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که یکی از بندهای مهم این بسته، جلوگیری از برداشت و توقیف وجوه شهرداریها توسط سازمان تامین اجتماعی به مدت سه ماه است.
امیدیپور خاطرنشان کرد: شهرداریها میتوانند با راهاندازی بازارچههای سنتی دیجیتالی نقش موثری ایفا کرده و درآمد پایداری برای خود ایجاد کنند.
وی اظهار داشت: مردم این فرصت را دارند تا تصمیم بگیرند بخشی از بودجه شهرداری در محلههای خود چگونه هزینه شود.